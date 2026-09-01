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Экономика РБ
В ВИТЕБСКЕ СТАРТОВАЛ «МАРАФОН ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»
12:34 09.09.2026
В Витебске стартовал «Марафон трудоустройства студенческой молодежи». Он проходит в рамках инициативы «Учись и работай», которую совместно реализуют Министерство труда и социальной защиты и Министерство образования.
Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, первой площадкой стал Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, где прошла ярмарка вакансий для студентов старших курсов ВГУ им. П.М. Машерова, Витебского филиала УО ФПБ Международного университета «МИТСО» и Витебского государственного технологического университета.
22 организации представили студентам свои предложения о трудоустройстве. Среди них — предприятия транспорта и промышленности, организации социальной сферы и образования, а также организации, работающие в области проводной связи.
Предложено более 100 вакансий, в том числе с учетом получаемой студентами профессии.
Интерес к ярмарке оказался действительно высоким — ее посетили более 500 студентов.
Первый шаг к профессиональной карьере можно сделать еще до получения диплома. Именно такую возможность дает «Марафон трудоустройства студенческой молодежи».
Ярмарки вакансий пройдут в вузах во всех регионах страны.
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