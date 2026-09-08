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Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ НА 20% УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


10:53 09.09.2026

По итогам 8 месяцев 2026 г. сумма биржевых сделок, заключенных резидентами Китайской Народной Республики на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), превысила 113 млн USD. Это на 20% больше, чем в январе-августе 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, основной фактор роста товарооборота китайских участников биржевых торгов - регулярные закупки белорусских товаров, доля которых в общем объеме белорусско-китайской биржевой торговли составила 89%.

Такая информация была озвучена в ходе презентации инструментов и возможностей БУТБ на бизнес-форуме, приуроченном к визиту в Минск делегации деловых кругов китайской провинции Шэньси.

В текущем году биржевой экспорт в Китай увеличился на 29%, до 101 млн USD. По данному показателю КНР заняла второе место после крупнейшего рынка сбыта - России.

В числе самых популярных товаров, которые китайские компании покупали на биржевой площадке, - пиломатериалы, льноволокно, мясопродукты, шкурки норки и сухая молочная сыворотка.

При этом по сравнению с январем-августом прошлого года поставки некоторых позиций выросли в разы. В частности, экспорт льняного волокна и льняного очеса увеличился в 7,8 раза, молочной сыворотки - в 5,5 раза, мяса и мясных полуфабрикатов - в 2,2 раза.

Что касается импорта из Китая, то по результатам 8 месяцев сумма таких сделок снизилась на 18%, главным образом в связи с сокращением закупок изделий из черных и цветных металлов и пищевого сырья.

70% импортных сделок (в стоимостном выражении) пришлось на товары промышленного назначения и текстильное сырье: электротехнику, запчасти и комплектующие для промышленного оборудования и кардную пряжу.

По состоянию на 08.09.2026 на БУТБ были аккредитованы 442 резидента КНР. Из них 95 пришли на биржу в 2026 г.
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