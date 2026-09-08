Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ И КАДРОВУЮ СИТУАЦИЮ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

10:48 09.09.2026 Александр Лукашенко 8 сентября заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, сообщает пресс-служба президента. Президент детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйства региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов.