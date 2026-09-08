ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ И КАДРОВУЮ СИТУАЦИЮ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


10:48 09.09.2026

Александр Лукашенко 8 сентября заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, сообщает пресс-служба президента.

Президент детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйства региона, которые убирают последние гектары поздних посевов.

Особое внимание Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении.

Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2026
валюта курс
EUR 3.5677
USD 3.0720
RUB 3.5698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5685 +0.0065
USD 3.0720 +0.0055
RUB 3.5698 -0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5530 3.5600
USD 3.0560 3.0650
RUB 3.5250 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1650
EUR/RUB 100.3000 101.5000
USD/RUB 86.4000 87.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте