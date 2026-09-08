В Беларуси на 9 сентября намолочено 9,185 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,413 млн.тонн, Гродненская – 1,842 млн. тонн, Брестская – 1,673 млн.тонн, Гомельская – 1,092 млн.тонн, Могилевская – 1,203 мдн.тонн, Витебская – 962 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 2 млн 470 тыс.га, что составляет 99% от общей площади в 2 млн 497 тыс.га.

Запахано под сев озимых зерновых 696 тыс.га., что составляет 46% от плана в 1 млн. 500 тыс.га. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 197 тыс.га., что составляет 13% от плана

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 655 тыс. тонн (99% от плана в 663 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 94 тыс. тонн (109% от плана в 86 тыс.тонн).

Сахарная свекла убрана с 17 % площадей, что составляет 18 тысяч гектаров от плана в 109 тыс.га. Накопано 780 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 425 ц/га.

В разрезе областей/тысяч тонн: Брестская - 68, Гродненская - 269, Минская - 382, Могилевская - 61. регионы убирают темпами, превышающими прошлогодние.

Кукуруза на силос убрана с 17% площадей, что составляет 158 тыс. га.

Скошено трав вторым укосом на площади 941 тыс.га, что составляет 93% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено: сена 580 тыс.тонн — 81% от плана, силоса — 3 млн 137 тыс.тонн, что составляет 15% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн, травяных кормов — 4 млн 657 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 46% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн., сенажа — 12 млн 509 тыс.тонн, что составляет 87% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 289 т.т.д.в., что составляет 167% к плану.

Картофель убран с 12% площадей страны, что составляет 3 тыс.га от плана в 22 тыс.га. Накопано картофеля 96 тыс.т средней урожайностью 356 ц/га.

В разрезе областей/ тысяч тонн: Брестская - 17, Витебская - 8, Гомельская - 11, Гродненская - 4, Минская - 17, Могилевская - 39.