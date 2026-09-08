Министерство финансов Беларуси выявило многочисленные нарушения при использовании бюджетных средств по итогам первого полугодия 2026 года. За этот период ведомство совместно с территориальными и местными финансовыми органами провело 462 проверки.

Как сообщает пресс-служба Минфина, чаще всего финансовые дисциплинарные проступки фиксировались в сфере оплаты труда, на которую пришлось более 40% от общей суммы выявленных нарушений. В числе основных упущений проверяющие назвали содержание сверхштатной численности сотрудников, выплату необоснованных надбавок и премий, неверное присвоение тарифных разрядов, а также ошибки при расчете отпускных.

Подобные искажения отчетности и завышения расходов характерны и для других ключевых отраслей. Так, в сфере строительства и ремонта регулярно выявлялись невыполненные объемы работ, включенные в акты, использование неверных нормативов и завышение стоимости материалов. В жилищно-коммунальном хозяйстве министерство фиксировало завышенные объемы потребления энергии, некорректные тарифы и списание лишних теплопотерь за счет бюджета. Кроме того, нарушения коснулись внебюджетной деятельности организаций, где персонал гражданского сектора порой содержался за счет казны, а премии выплачивались даже при наличии долгов перед государством.

Для устранения этих злоупотреблений и возврата средств законодательством предусмотрен жесткий комплекс мер. Согласно статьям 136–138 Бюджетного кодекса, к нарушителям применяются меры принуждения вплоть до полной приостановки финансирования и бесспорного взыскания денег. При этом за каждый день неправомерного пользования бюджетными средствами начисляются проценты в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка.

Помимо финансовых санкций для самих организаций, к виновным применяется и персональная административная ответственность. По части 1 статьи 12.8 КоАП должностным лицам грозит штраф в размере до 20 базовых величин, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взыскание может составить до 50% от суммы выявленного нарушения.