Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главой компаний «Интеррос» и «Норникель» Владимиром Потаниным. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления двустороннего сотрудничества в промышленной и высокотехнологичной сферах.

Белорусский лидер подчеркнул, что многоотраслевой характер бизнеса «Интерроса» создает широкое поле для взаимодействия. «Учитывая, что "Интеррос" — это не только "Норильский никель", это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать», — заявил Лукашенко.

Среди ключевых точек соприкосновения были названы производство карьерных самосвалов и шин «Белшина», а также совместные проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Лукашенко также отметил, что Потанин имеет белорусские корни, назвав это дополнительным фактором для сближения позиций. «Мы же земляки по своим корням. Дедушка у вас с Могилевщины», — обратился президент к бизнесмену, на что тот подтвердил: «Я на четверть белорус».

В свою очередь Владимир Потанин отметил, что поездка в Беларусь позволила перевести общие планы в плоскость конкретных проектов. По его словам, сотрудничество должно затронуть не только традиционную технику, но и внедрение искусственного интеллекта.