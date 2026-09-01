Mark Formelle запустил лимитированную коллекцию с популярным хип-хоп исполнителем nkeeei.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, получилось необычно: оверсайз перекликается с женственными силуэтами по фигуре, а в гардероб возвращаются леопард, кричащие надписи и стразы.

Автор хитов «Glamour», «Толпы кричат» и «Она хочет заехать в Минск» вдохновил команду на создание смелой и яркой капсулы, которая возвращает дерзость и характер на улицы города. nkeeei – голос поколения, которое выросло на глянцевых журналах и телевизионных клипах. Для рожденных в начале нулевых важно надевать вещь и сразу чувствовать себя главным героем. Именно это настроение и попытались передать дизайнеры бренда в коллаборации.

«Мы хотели показать ту самую атмосферу нулевых, когда хочется быть ярче, громче и заметнее, а образ nkeeei идеально попадает в это ощущение. Мы просто сделали одежду, которая говорит на понятном языке: без снобизма и оглядки на "правильно" или "неправильно". Для нас современный гламур – история не про китч, а про самовыражение», – отмечают представители бренда.

В одной капсуле собрали три ключевые текстуры: плотный уличный футер, блеск металла и премиальный жаккард. Вместе они создают тот самый гламурный вайб.

В линейке представлены оверсайз-футболки, плотные худи и расслабленные толстовки, а еще нижнее белье, уютная домашняя одежда и носки. Оверсайз рассчитан на тех, кто любит свободу, а приталенные силуэты подойдут тем, кто хочет подчеркнуть фигуру.

Цены такие: женские брюки – 89,99 руб., толстовки и худи – от 79,99, свитшоты – 69,99, брюки – от 59,99, футболка – 39,99, а боди – 24,99. Мужские толстовки и худи стоят от 89,99 рубля, брюки – от 69,99, а футболки – от 34,99. Пара носков обойдется в 5,49 рубля.

Количество изделий в дропе ограничено. Новинки можно найти в магазинах Mark Formelle или заказать с доставкой по Беларуси и бесплатным самовывозом.

К запуску коллекции пройдет личная встреча с артистом на автограф-сессии 19 сентября в ТЦ «Первый национальный торговый дом».