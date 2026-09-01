ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ С БЕЛОРУССКИМ РЭПЕРОМ NKEEEI


15:10 08.09.2026

Mark Formelle запустил лимитированную коллекцию с популярным хип-хоп исполнителем nkeeei.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, получилось необычно: оверсайз перекликается с женственными силуэтами по фигуре, а в гардероб возвращаются леопард, кричащие надписи и стразы.

Автор хитов «Glamour», «Толпы кричат» и «Она хочет заехать в Минск» вдохновил команду на создание смелой и яркой капсулы, которая возвращает дерзость и характер на улицы города. nkeeei – голос поколения, которое выросло на глянцевых журналах и телевизионных клипах. Для рожденных в начале нулевых важно надевать вещь и сразу чувствовать себя главным героем. Именно это настроение и попытались передать дизайнеры бренда в коллаборации.

«Мы хотели показать ту самую атмосферу нулевых, когда хочется быть ярче, громче и заметнее, а образ nkeeei идеально попадает в это ощущение. Мы просто сделали одежду, которая говорит на понятном языке: без снобизма и оглядки на "правильно" или "неправильно". Для нас современный гламур – история не про китч, а про самовыражение», – отмечают представители бренда.

В одной капсуле собрали три ключевые текстуры: плотный уличный футер, блеск металла и премиальный жаккард. Вместе они создают тот самый гламурный вайб.

В линейке представлены оверсайз-футболки, плотные худи и расслабленные толстовки, а еще нижнее белье, уютная домашняя одежда и носки. Оверсайз рассчитан на тех, кто любит свободу, а приталенные силуэты подойдут тем, кто хочет подчеркнуть фигуру.

Цены такие: женские брюки – 89,99 руб., толстовки и худи – от 79,99, свитшоты – 69,99, брюки – от 59,99, футболка – 39,99, а боди – 24,99. Мужские толстовки и худи стоят от 89,99 рубля, брюки – от 69,99, а футболки – от 34,99. Пара носков обойдется в 5,49 рубля.

Количество изделий в дропе ограничено. Новинки можно найти в магазинах Mark Formelle или заказать с доставкой по Беларуси и бесплатным самовывозом.

К запуску коллекции пройдет личная встреча с артистом на автограф-сессии 19 сентября в ТЦ «Первый национальный торговый дом».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2026
валюта курс
EUR 3.5677
USD 3.0720
RUB 3.5698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5685 +0.0065
USD 3.0720 +0.0055
RUB 3.5698 -0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5610 3.5640
USD 3.0610 3.0690
RUB 3.5250 3.5440
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1630
EUR/RUB 101.0000 100.9000
USD/RUB 87.0000 87.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте