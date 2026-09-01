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Экономика РБ


ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА «СИ-ТРЕЙДИНГ»


12:47 08.09.2026

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по результатам проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по обвинению директора ООО «СИ-трейдинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе отдела информации и связи с общественностью УСК, по данным следствия, 55-летний директор организации в отсутствие разрешительной и проектной документации в период с 2023 по 2024 год осуществил реализацию бизнес-апартаментов в составе паркинга, возводимого в д. Копище Минского района. Установлено, что фактически организация не имела права на возведение и реализацию апартаментов в рамках данного объекта, а деньги инвесторов привлекались незаконно. Директор был осведомлен о нарушениях, однако умышленно игнорировал данный факт и обязательства перед инвесторами не выполнил, чем причинил ущерб 57 потерпевшим и 2 юридическим лицам на общуюб сумме более 6 миллионов рублей.

В ходе расследования проведен детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обвиняемому субъектов хозяйствования. Установлено, что денежными средствами инвесторов он распорядился не на цели, предусмотренные договорами. Под напором неопровержимых доказательств директор полностью признал вину.

Следователями приняты исчерпывающие меры, направленные на защиту имущественных интересов граждан, возмещение ущерба и восстановление нарушенных прав. В рамках расследования наложен арест на имущество ООО «СИ-трейдинг», обвиняемого и его родственников на общую сумму более 13 миллионов рублей. Среди арестованного имущества – незавершенный паркинг, объекты недвижимости, токены и транспортные средства.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

После окончания ознакомления участников уголовного процесса дело будет передано прокурору для направления в суд. Участникам уголовного процесса дополнительно разъяснено право подачи гражданского иска. Решение о возмещении ущерба потерпевшим, будет принято судом в установленном законом порядке.
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