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Экономика РБ


ТРАКТОР BELARUS 3522 УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ РЫНОК ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ


12:40 08.09.2026

Трактор BELARUS 3522 продолжает успешно осваивать рынок Приволжского федерального округа России. Модель используется в том числе для ремонта и строительства дорог региона. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил первый заместитель генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» — коммерческий директор Владимир Подоляк.

«В данном случае техника, агрегатированная скрепером (используется в строительстве дорог), проходила эксплуатационные испытания на объекте АО «Татавтодор» в Высокогорском районе. В течение трех дней она работала на участке капитального ремонта автомобильной дороги «Каменка — Дубъязы — Большая Атня — Шуман — Олуяз». Проверка прошла успешно», — рассказал Владимир Подоляк.

Он отметил, что для ознакомления с функционалом BELARUS 3522 в крупных холдингах Республики Татарстан регулярно проводятся демонстрационные испытания машин.

«Пусть производство этой модели серийное, но еще не все аграрии, дорожники и крупные холдинги имеют ее в своем арсенале. Современный покупатель — переборчив и привередлив, особенно если идет речь о приобретении дорогостоящей техники. Заказчика, на своем опыте убедившегося в достоинстве продукции МТЗ, легче убедить пополнить ею свой тракторный парк. Кроме того, зачастую он озвучивает положительное мнение коллегам, что привлекает других потенциальных покупателей», — добавил специалист.

Благодаря демо-показам энергонасыщенной техники Минского тракторного завода в портфеле заказов ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» на ближайшую перспективу есть наработки по Приволжскому и Уральскому федеральным округам.
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