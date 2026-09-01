Трактор BELARUS 3522 продолжает успешно осваивать рынок Приволжского федерального округа России. Модель используется в том числе для ремонта и строительства дорог региона. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил первый заместитель генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» — коммерческий директор Владимир Подоляк.

«В данном случае техника, агрегатированная скрепером (используется в строительстве дорог), проходила эксплуатационные испытания на объекте АО «Татавтодор» в Высокогорском районе. В течение трех дней она работала на участке капитального ремонта автомобильной дороги «Каменка — Дубъязы — Большая Атня — Шуман — Олуяз». Проверка прошла успешно», — рассказал Владимир Подоляк.

Он отметил, что для ознакомления с функционалом BELARUS 3522 в крупных холдингах Республики Татарстан регулярно проводятся демонстрационные испытания машин.

«Пусть производство этой модели серийное, но еще не все аграрии, дорожники и крупные холдинги имеют ее в своем арсенале. Современный покупатель — переборчив и привередлив, особенно если идет речь о приобретении дорогостоящей техники. Заказчика, на своем опыте убедившегося в достоинстве продукции МТЗ, легче убедить пополнить ею свой тракторный парк. Кроме того, зачастую он озвучивает положительное мнение коллегам, что привлекает других потенциальных покупателей», — добавил специалист.

Благодаря демо-показам энергонасыщенной техники Минского тракторного завода в портфеле заказов ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» на ближайшую перспективу есть наработки по Приволжскому и Уральскому федеральным округам.