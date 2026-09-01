|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТРАКТОР BELARUS 3522 УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ РЫНОК ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
12:40 08.09.2026
Трактор BELARUS 3522 продолжает успешно осваивать рынок Приволжского федерального округа России. Модель используется в том числе для ремонта и строительства дорог региона. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил первый заместитель генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» — коммерческий директор Владимир Подоляк.
«В данном случае техника, агрегатированная скрепером (используется в строительстве дорог), проходила эксплуатационные испытания на объекте АО «Татавтодор» в Высокогорском районе. В течение трех дней она работала на участке капитального ремонта автомобильной дороги «Каменка — Дубъязы — Большая Атня — Шуман — Олуяз». Проверка прошла успешно», — рассказал Владимир Подоляк.
Он отметил, что для ознакомления с функционалом BELARUS 3522 в крупных холдингах Республики Татарстан регулярно проводятся демонстрационные испытания машин.
«Пусть производство этой модели серийное, но еще не все аграрии, дорожники и крупные холдинги имеют ее в своем арсенале. Современный покупатель — переборчив и привередлив, особенно если идет речь о приобретении дорогостоящей техники. Заказчика, на своем опыте убедившегося в достоинстве продукции МТЗ, легче убедить пополнить ею свой тракторный парк. Кроме того, зачастую он озвучивает положительное мнение коллегам, что привлекает других потенциальных покупателей», — добавил специалист.
Благодаря демо-показам энергонасыщенной техники Минского тракторного завода в портфеле заказов ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» на ближайшую перспективу есть наработки по Приволжскому и Уральскому федеральным округам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2026
Курсы в банках
на 08.09.2026
Конвертация в банках
на 08.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте