Машиностроение – это важнейшее направление двусторонней кооперации Беларуси с Китаем. Об этом заявила сегодня, 8 сентября 2026 года, заместитель министра экономики Алеся Абраменко на встрече с заместителем председателя Китайской федерации машиностроительной промышленности Сун Чжимином, передает пресс-служба экономического ведомства.

Участие в мероприятии приняли представители Минпрома, Минэкономики, администрации Индустриального парка «Великий камень», управляющего звена флагманских предприятий отечественного машиностроения – Минского тракторного завода, Гомсельмаша, Минского моторного завода, БАТЭ и АМКОДОРа.

Открывая заседание, замминистра экономики отметила большую вовлеченность китайских компаний в реализацию на нашей территории инвестиционных и производственных проектов с локализацией.

При участии китайских партнеров в Беларуси производятся коробки передач, двигатели, автомобильные краны и экскаваторы, легковые машины, суперконденсаторы для электробусов, холодильное оборудование.

Особый интерес представляет кооперация с Китаем по производству дизельных двигателей, комплектующих для автомобилей и техники, станков, в сотрудничестве по применению промышленных роботов и роботизации производственных процессов.

«Беларусь готова рассматривать совместные проекты, ориентированные как на внутренний рынок, так и на экспорт в ЕАЭС, СНГ и иные рынки.

Для таких бизнес-идей могут быть предложены площадки с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в частности, в индустриальном парке «Великий камень». Важно отметить, что из 177 зарегистрированных в парке резидентов 50 компаний реализуют инвестпроекты именно в сфере машиностроения, в том числе 19 с китайским капиталом.

Национальное агентство по инвестициям при Минэкономики готово содействовать китайским инвесторам по вопросам взаимодействия с отечественными предприятиями, подбора площадок, подготовки документации, поиска белорусских партнеров», – подчеркнула Алеся Абраменко.

В завершение своего выступления замглавы экономического ведомства выразила уверенность в том, что в свете проведения в 2026–2027-м Годов промышленного сотрудничества между нашими странами, в среднесрочной перспективе Беларусь и Китай значительно расширят масштабы совместного технологического сотрудничества.

«Белорусская сторона готова выстроить системный обмен информацией о новых инвестиционных возможностях, мерах поддержки, доступе продукции на рынки двух стран, содействовать установлению прямых контактов между заинтересованными предприятиями, организации прямых переговоров по конкретным проектам.

Рассчитываем, что активный диалог позволит перейти от обмена информацией к подготовке конкретных соглашений, совместных производств, инвестиционных проектов и долгосрочных кооперационных цепочек», – резюмировала Алеся Абраменко.