Экономика РБ

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ 4 ДЕРЕВЕНЬ

11:47 08.09.2026 На Гомельщине изменятся границы 4 деревень. С 9 сентября вступает в силу решение Октябрьского районного Совета депутатов от 25 августа 2026 г. № 120, которым корректируются границы ряда сельских населенных пунктов Октябрьского района Гомельской области. Как сообщает Национальный правовой портал, так, в указанном районе изменятся границы деревень: Мошны и Слободка Протасовского сельсовета; Микуль-Городок и Иванищевичи Любанского сельсовета. Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».