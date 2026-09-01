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Экономика РБ
НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ 4 ДЕРЕВЕНЬ
11:47 08.09.2026
На Гомельщине изменятся границы 4 деревень. С 9 сентября вступает в силу решение Октябрьского районного Совета депутатов от 25 августа 2026 г. № 120, которым корректируются границы ряда сельских населенных пунктов Октябрьского района Гомельской области.
Как сообщает Национальный правовой портал, так, в указанном районе изменятся границы деревень: Мошны и Слободка Протасовского сельсовета; Микуль-Городок и Иванищевичи Любанского сельсовета.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
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