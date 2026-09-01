БЕЛАЗ и «Норникель» договорились о создании совместного предприятия

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, компании активно развивают сотрудничество по совместной разработке подземной горной техники. Первые машины уже проходят испытания в рудниках Норильска.

БЕЛАЗ и «Норникель» работают над внедрением новых прорывных пилотных решений, расширением линейки техники и доведением ее технических характеристик до уровня лучших мировых образцов.

Итогом партнерства стало заключение соглашения о сотрудничестве, цель которого – объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Документ подписали 7 сентября 2026 года в Жодино генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники.

«Организация совместного предприятия выводит наше партнерство на новый уровень. Наша общая цель – создание подземных машин нового поколения, включая инновационные модели на экологически чистых источниках энергии. Этот альянс позволит БЕЛАЗу и «Норникелю» укрепить позиции на рынке и обеспечить российских горняков надежной и высокоэффективной шахтной техникой под брендом БЕЛАЗ», – поделился планами Сергей Лесин.

«Будущее горной добычи – в инновациях и новых технологиях. Мы целенаправленно двигаемся в этом направлении уже давно. Сейчас же, объединяя усилия двух лидеров в своих отраслях, «Норникеля» и БЕЛАЗа, мы намерены осуществить технологическую мечту об эффективном и безопасном производстве», – отметил в ходе подписания соглашения Владимир Потанин.

Успешная реализация проекта позволит закрыть внутренний спрос в России на новую подземную горную технику и тем самым обеспечить импортозамещение, минимизировать риски, связанные с санкционными ограничениями. Совместная работа будет способствовать обеспечению технологического суверенитета, развитию машиностроения и промышленного потенциала, укреплению кооперационных связей в рамках Союзного государства.

БЕЛАЗ и «Норникель» начали активное сотрудничество с целью создания и серийного производства подземной горной техники в 2022 году. Шесть тестовых шахтных самосвалов (МоАЗ-75851) и первая погрузочно-доставочная машина (ПДМ МоАЗ-4076) уже проходят испытания в Норильске. Сегодня проводятся заводские испытания новейшего подземного комплекса машин для погрузки и транспортировки горной массы – 45-тонного шахтного самосвала (БЕЛАЗ-75855) и погрузчика грузоподъемностью 17,2 тонны (ПДМ БЕЛАЗ-79550).

«Норникель» участвует в улучшении технических характеристик разрабатываемых машин, проводит их тестирование и содействует в доведении характеристик до лучших мировых стандартов. Кроме того, компания активно развивает собственные компетенции по ремонту и обслуживанию техники: в Красноярском крае создана производственная площадка, на которой организован полный цикл восстановления подземных машин.

В планах БЕЛАЗа и «Норникеля» – совместное развитие инновационного производства. Помимо традиционных дизельных машин уже начата работа над уникальной перспективной техникой, которая будет работать на альтернативных источниках энергии (электричество, водород и т.д.). Уже в 2027 году планируется начать опытно-промышленные испытания аккумуляторных карьерных самосвалов, проходит заводские испытания аккумуляторная погрузочно-доставочная машина. На разных этапах находится создание других типов техники, в том числе подземное самоходное оборудование для перевозки людей и грузов.

Среди перспективных направлений работы – изучение возможного применения палладия в катализаторах в установке по производству водорода на борту горной техники. Полученный водород будет использоваться в качестве источника энергии, таким образом будет реализовано решение по созданию машин, работающих на водороде.