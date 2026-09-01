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Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 19,2%
11:39 08.09.2026
В январе-июле 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $19,7752 млрд., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-июля 2025 г. на 19,2%
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 30,2% до $7,4323 млрд., импорт увеличился на 13,4% до $12,3429 млрд.
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