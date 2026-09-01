ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ ВЫЯВИЛ СЛУЧАИ ПРОДАЖИ ПРОСРОЧЕННЫХ ТОВАРОВ В СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНАХ БЕЛКООПСОЮЗА


11:19 08.09.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило случаи продажи просроченных товаров в сельских магазинах Белкоопсоюза, которые для многих жителей отдаленных деревень остаются единственным источником товаров первой необходимости.

По данным Белстата, на 1 января 2026 года в сельских населенных пунктах Беларуси функционирует 14,5 тысячи торговых объектов. Из них около 3,2 тысячи (порядка 20%) входят в систему потребкооперации. Из-за высокой социальной значимости к работе этих магазинов предъявляются повышенные требования, однако недавние проверки зафиксировали нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в течение восьми месяцев ведомство провело контрольно-аналитические мероприятия в отношении 194 объектов Белкоопсоюза. По результатам контрольных мероприятий выдано 48 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности и 78 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. За предложение к реализации «просрочки» в суды направлено 28 протоколов об административных правонарушениях, а сумма наложенных штрафов превысила 18,1 тысячи рублей.

Так, к примеру:

Витебская область. Под мониторингом – 37 объектов системы потребкооперации, нарушения выявлены в 34 из них (91,9 %). Выдано 5 предписаний о запрете реализации просроченных товаров.

Гродненская область. Помотрели 38 объектов и 1 объект общественного питания системы потребкооперации. Нарушения зафиксированы в 31 торговом объекте (81,6 %) и во всех объектах общественного питания.

Могилевская область. Контрольными мероприятиями охвачено 92 объекта потребкооперации - нарушения установлены в 91 из них (98,9 %). В августе в двух торговых объектах Шкловского райпо пресечена реализация просроченных товаров и товаров сомнительного качества на сумму свыше 220 руб., а также выявлен факт продажи овощных консервов по завышенным ценам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2026
валюта курс
EUR 3.5677
USD 3.0720
RUB 3.5698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5685 +0.0065
USD 3.0720 +0.0055
RUB 3.5698 -0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5610 3.5640
USD 3.0610 3.0690
RUB 3.5250 3.5440
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1630
EUR/RUB 101.0000 100.9000
USD/RUB 87.0000 87.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте