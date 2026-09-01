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Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ СЛУЧАИ ПРОДАЖИ ПРОСРОЧЕННЫХ ТОВАРОВ В СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНАХ БЕЛКООПСОЮЗА
11:19 08.09.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило случаи продажи просроченных товаров в сельских магазинах Белкоопсоюза, которые для многих жителей отдаленных деревень остаются единственным источником товаров первой необходимости.
По данным Белстата, на 1 января 2026 года в сельских населенных пунктах Беларуси функционирует 14,5 тысячи торговых объектов. Из них около 3,2 тысячи (порядка 20%) входят в систему потребкооперации. Из-за высокой социальной значимости к работе этих магазинов предъявляются повышенные требования, однако недавние проверки зафиксировали нарушения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в течение восьми месяцев ведомство провело контрольно-аналитические мероприятия в отношении 194 объектов Белкоопсоюза. По результатам контрольных мероприятий выдано 48 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности и 78 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. За предложение к реализации «просрочки» в суды направлено 28 протоколов об административных правонарушениях, а сумма наложенных штрафов превысила 18,1 тысячи рублей.
Так, к примеру:
Витебская область. Под мониторингом – 37 объектов системы потребкооперации, нарушения выявлены в 34 из них (91,9 %). Выдано 5 предписаний о запрете реализации просроченных товаров.
Гродненская область. Помотрели 38 объектов и 1 объект общественного питания системы потребкооперации. Нарушения зафиксированы в 31 торговом объекте (81,6 %) и во всех объектах общественного питания.
Могилевская область. Контрольными мероприятиями охвачено 92 объекта потребкооперации - нарушения установлены в 91 из них (98,9 %). В августе в двух торговых объектах Шкловского райпо пресечена реализация просроченных товаров и товаров сомнительного качества на сумму свыше 220 руб., а также выявлен факт продажи овощных консервов по завышенным ценам.
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