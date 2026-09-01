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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА И КООПЕРАТИВЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ ЕГРНИ
10:55 08.09.2026
В Беларуси садоводческие товарищества и кооперативы получили новый доступ к данным ЕГРНИ. С 7 августа 2026 года вступили в силу изменения в Закон № 149-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Как сообщает пресс-служба Госкомимущества, теперь садоводческие товарищества, дачные и гаражные кооперативы, кооперативы по эксплуатации автомобильных стоянок и товарищества собственников вправе получать информацию из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ).
Какие сведения доступны: • ФИО гражданина; адрес места жительства (если есть в ЕГРНИ); идентификационные данные юрлица или ИП.
Условия получения: официальный договор с организацией по государственной регистрации; документ подписывается регистратором и заверяется печатью (возможно подписание ЭЦП); срок предоставления - 3 рабочих дня.
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