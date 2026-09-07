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Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 170 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ
10:14 08.09.2026
С начала года в Беларусь прибыли 169 338 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 427 507 жителей европейских стран. Из Латвии прибыли 454 336 иностранцев, из Литвы — 722 213, а из Польши — 160 085. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 90 873 человека.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
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