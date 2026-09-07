Правительством дополнен перечень организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции молочно-товарных комплексов. Соответствующее постановление "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2026 г. №250" подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Указом президента от 30 апреля 2026 года №143 "О развитии молочной отрасли" предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в соответствии с перечнем организаций и инвестиционных проектов, определяемым Советом Министров на основании предложений облисполкомов. Постановлением Правительства №250 в перечень включено 17 инвестиционных проектов.

Включение в перечень иных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках указа №143, осуществляется по мере готовности необходимой документации по ним.

В этой связи подготовлено постановление Совета Министров, предусматривающее включение в перечень дополнительно 18 инвестиционных проектов: в Брестской области - 3, Витебской - 7, Минской - 3, Могилевской - 5.