Крупная сеть Zaryadka открыла в Минск-Мире гигантский даже по меркам густонаселенного микрорайона зарядный хаб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, в него вошли 6 станций, которые могут одновременно принять до 12 электромобилей. Скорость зарядки можно выбирать – от медленной на ночь до быстрой на полчаса.

Зарядный хаб разместился на улице Германовской, 7 – между паркингом и жилыми домами. Рядом находятся полукруглая высотка «Диадема» и ТОЦ «АвиаМолл», а через дорогу – Козыревское кладбище и православный храм. Чтобы попасть к зарядным станциям, нужно свернуть с дороги к жилым домам.

На площадке установлено шесть зарядных станций, причем четыре из них – быстрые ЭЗС мощностью 80 кВт. Три станции поддерживают разъемы GB/T и CCS, еще одна оснащена двумя коннекторами GB/T. Их дополняют две станции медленной зарядки с двумя коннекторами мощностью 22 кВт.

Зарядный хаб способен в моменте заряжать до 12 электромобилей. Оборудование «дружит» со всеми моделями как китайского, так и европейского производства.

«Вслед за торговыми центрами крупные хабы приходят в микрорайоны. Спрос на зарядку в густонаселенном Минск-Мире стремительно растет, поэтому мы установили на одной площадке сразу 6 станций на 12 автомобилей. При этом мы предусмотрели разные форматы: одни хотят оставить электромобиль на ночь, другие – зарядиться за полчаса. Каждый сможет выбрать тот вариант, который ему ближе», – отмечают в сети Zaryadka.

Стоимость зарядки зависит от стации. На медленных ЭЗС тариф составляет 0,55 рубля за кВт•ч, на быстрых – 64 копейки.

Для зарядки нужно установить приложение Zaryadka, пройти регистрацию и пополнить баланс. После этого процесс стандартный: подключить коннектор и активировать сессию в приложении.

Cеть Zaryadka насчитывает около 100 станций по всей Беларуси, с наибольшей концентрацией в Минске. Один из крупнейших проектов — мега-хаб в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk, где установлено 16 ЭЗС суммарной мощностью 1,3 МВт, способных одновременно заряжать 22 электромобиля.