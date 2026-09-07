Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Якутией. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Республикой Саха (Якутия) Российской Федерации, которое состоялось сегодня, 7 сентября 2026 года в г. Якутск, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Заседание прошло под сопредседательством министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря и постоянного представителя при президенте Российской Федерации – первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Федотова. В работе группы приняли участие представители Минэкономики, Минфина, а также руководители и ведущие специалисты отечественных предприятий.

В центре внимания – вопросы реализации ранее достигнутых договорённостей и поиск новых возможностей для укрепления партнёрства.

Позитивная динамика двустороннего сотрудничества подтверждается конкретными показателями: по итогам января – июля 2026 года товарооборот между Беларусью и Якутией вырос почти в 4 раза. При этом участники заседания отметили, что есть существенные резервы для дальнейшего наращивания объёмов и расширения взаимодействия.

В своем выступлении Юрий Чеботарь обозначил приоритетные направления совместной работы и подчеркнул значимость комплексного подхода к развитию связей: «Наша общая задача – диверсифицировать товарные потоки и наполнить их стабильными, регулярными поставками из разных отраслей.

Например, наши продукты питания уже хорошо знакомо жителям Якутии. Мы готовы расширять эту номенклатуру, обеспечивая регулярное присутствие качественных и экологически чистых продуктов на якутском рынке.

Беларусь выпускает современную линейку пассажирской техники, и мы можем предложить Якутску и другим городам республики комплексные решения для модернизации общественного транспорта и коммунального хозяйства.

Эффективная работа представительства АО «Железные дороги Якутии» в Минске уже даёт ощутимый импульс взаимной торговле – дальнейшая оптимизация логистики позволит сократить сроки поставок и снизить издержки.

Важно продолжать развивать социально‑культурное сотрудничество – в том числе в сфере туризма, образования и спорта: эти направления укрепляют связи между нашими народами», – подчеркнул министр экономики.

В завершение заседания состоялась церемония подписания протокола заседания Рабочей группы и соглашений о сотрудничестве – в сфере сервисного обслуживания техники белорусских производителей БЕЛАЗ и АМКОДОР, а также в области драгметаллов.

В преддверии заседания Юрий Чеботарь и Андрей Федотов провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы расширения поставок карьерной техники, сервисного сопровождения, модернизации действующего парка техники и реализации совместных проектов для предприятий горнодобывающей отрасли. Министр также посетил технопарк «Якутия», где ознакомился с работой киноаппаратного комплекса «Экстра Синема».