ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: БЕЛАРУСЬ НАЦЕЛЕНА НА РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЯКУТИЕЙ


14:53 07.09.2026

Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Якутией. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Республикой Саха (Якутия) Российской Федерации, которое состоялось сегодня, 7 сентября 2026 года в г. Якутск, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Заседание прошло под сопредседательством министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря и постоянного представителя при президенте Российской Федерации – первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Федотова. В работе группы приняли участие представители Минэкономики, Минфина, а также руководители и ведущие специалисты отечественных предприятий.

В центре внимания – вопросы реализации ранее достигнутых договорённостей и поиск новых возможностей для укрепления партнёрства.

Позитивная динамика двустороннего сотрудничества подтверждается конкретными показателями: по итогам января – июля 2026 года товарооборот между Беларусью и Якутией вырос почти в 4 раза. При этом участники заседания отметили, что есть существенные резервы для дальнейшего наращивания объёмов и расширения взаимодействия.

В своем выступлении Юрий Чеботарь обозначил приоритетные направления совместной работы и подчеркнул значимость комплексного подхода к развитию связей: «Наша общая задача – диверсифицировать товарные потоки и наполнить их стабильными, регулярными поставками из разных отраслей.

Например, наши продукты питания уже хорошо знакомо жителям Якутии. Мы готовы расширять эту номенклатуру, обеспечивая регулярное присутствие качественных и экологически чистых продуктов на якутском рынке.

Беларусь выпускает современную линейку пассажирской техники, и мы можем предложить Якутску и другим городам республики комплексные решения для модернизации общественного транспорта и коммунального хозяйства.

Эффективная работа представительства АО «Железные дороги Якутии» в Минске уже даёт ощутимый импульс взаимной торговле – дальнейшая оптимизация логистики позволит сократить сроки поставок и снизить издержки.

Важно продолжать развивать социально‑культурное сотрудничество – в том числе в сфере туризма, образования и спорта: эти направления укрепляют связи между нашими народами», – подчеркнул министр экономики.

В завершение заседания состоялась церемония подписания протокола заседания Рабочей группы и соглашений о сотрудничестве – в сфере сервисного обслуживания техники белорусских производителей БЕЛАЗ и АМКОДОР, а также в области драгметаллов.

В преддверии заседания Юрий Чеботарь и Андрей Федотов провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы расширения поставок карьерной техники, сервисного сопровождения, модернизации действующего парка техники и реализации совместных проектов для предприятий горнодобывающей отрасли. Министр также посетил технопарк «Якутия», где ознакомился с работой киноаппаратного комплекса «Экстра Синема».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2026
валюта курс
EUR 3.5632
USD 3.0665
RUB 3.5714
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5620 -0.0183
USD 3.0665 -0.0088
RUB 3.5714 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5570 3.5720
USD 3.0650 3.0750
RUB 3.5150 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1610
EUR/RUB 100.1000 101.7000
USD/RUB 86.4000 87.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте