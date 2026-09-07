Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями Могилевской области совместно с представителями Генеральной прокуратуры в рамках межведомственной группы пресекли масштабную незаконную схему.

Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что должностные лица дорожных предприятий систематически получали денежные вознаграждения от участников тендеров. В обмен на взятки менеджеры лоббировали интересы конкретных компаний при государственных закупках запчастей для спецтехники, а также гарантировали коммерческим партнерам своевременную оплату за поставленные товары.

Криминальный бизнес объединил участников из нескольких регионов страны. В противоправную деятельность оказались вовлечены представители профильных организаций Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении пяти ключевых фигурантов в возрасте от 34 до 44 лет. Сейчас следователи продолжают оперативные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов получения взяток и установления полного круга причастных лиц.

Данное расследование стало частью масштабной государственной кампании по декриминализации экономического сектора. Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура подчеркивают, что ситуация в ключевых отраслях народного хозяйства находится под их постоянным жестким контролем. Ведомства дают принципиальную правовую оценку каждому факту взяточничества, а системное искоренение коррупционных проявлений на госпредприятиях остается приоритетным направлением работы силового блока.