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Экономика РБ
В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛИ СИСТЕМНУЮ КОРРУПЦИЮ
13:07 07.09.2026
Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями Могилевской области совместно с представителями Генеральной прокуратуры в рамках межведомственной группы пресекли масштабную незаконную схему.
Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что должностные лица дорожных предприятий систематически получали денежные вознаграждения от участников тендеров. В обмен на взятки менеджеры лоббировали интересы конкретных компаний при государственных закупках запчастей для спецтехники, а также гарантировали коммерческим партнерам своевременную оплату за поставленные товары.
Криминальный бизнес объединил участников из нескольких регионов страны. В противоправную деятельность оказались вовлечены представители профильных организаций Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении пяти ключевых фигурантов в возрасте от 34 до 44 лет. Сейчас следователи продолжают оперативные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов получения взяток и установления полного круга причастных лиц.
Данное расследование стало частью масштабной государственной кампании по декриминализации экономического сектора. Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура подчеркивают, что ситуация в ключевых отраслях народного хозяйства находится под их постоянным жестким контролем. Ведомства дают принципиальную правовую оценку каждому факту взяточничества, а системное искоренение коррупционных проявлений на госпредприятиях остается приоритетным направлением работы силового блока.
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