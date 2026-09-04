Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области выявлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» в гродненском обществе с ограниченной ответственностью в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси.

Как сообщает Telegram-канал КГК, проверка показала, что на протяжении трех лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете общества им было выплачено свыше 940 тыс. рублей.

Причиненный государству ущерб превысил 120 тыс. рублей.

По данному факту в отношении фактического руководителя компании-такси возбуждено уголовное дело. Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере.