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Экономика РБ


ПОЧТИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ВЫПЛАТИЛИ «В КОНВЕРТАХ» ВОДИТЕЛЯМ ГРОДНЕНСКОЙ КОМПАНИИ-ТАКСИ


12:04 07.09.2026

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области выявлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» в гродненском обществе с ограниченной ответственностью в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси.

Как сообщает Telegram-канал КГК, проверка показала, что на протяжении трех лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете общества им было выплачено свыше 940 тыс. рублей.

Причиненный государству ущерб превысил 120 тыс. рублей.

По данному факту в отношении фактического руководителя компании-такси возбуждено уголовное дело. Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере.
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