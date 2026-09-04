В Беларуси золотовалютные резервы выросли более, чем на 1 млрд долл. за август 2026 г. и достигли 15,24 млрд долл. на начало сентября 2026 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основным фактором роста стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на 0,93 млрд долл. вследствие повышения мировых цен (+13,3%).

«Продолжился рост резервных активов в иностранной валюте (+0,11 млрд долл.). Сложившийся уровень резервов обеспечивает покрытие более 3,2 месяцев импорта товаров и услуг», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).