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Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ
11:59 07.09.2026
В Беларуси золотовалютные резервы выросли более, чем на 1 млрд долл. за август 2026 г. и достигли 15,24 млрд долл. на начало сентября 2026 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основным фактором роста стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на 0,93 млрд долл. вследствие повышения мировых цен (+13,3%).
«Продолжился рост резервных активов в иностранной валюте (+0,11 млрд долл.). Сложившийся уровень резервов обеспечивает покрытие более 3,2 месяцев импорта товаров и услуг», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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