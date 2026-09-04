В январе-июле 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $59,3583 млрд. К уровню января-июля 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 22,9% и составил $28,1375 млрд., импорт вырос на 19,3% до $31,2208 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июле 2026 года составило $3,0833 млрд.