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Экономика РБ


СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ В МИКРОРАЙОНЕ ЛОШИЦА-10 ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА


11:27 07.09.2026

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», в границах улиц Турова, Лучины, Смолича и Монюшко столичный застройщик МАПИД возводит сразу три многоквартирных дома комфортной серии М-464-У1-М. Проект реализуется по заказу УКС Мингорисполкома, а новые квартиры предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Наиболее высокую степень готовности на данный момент имеет жилой дом № 4А, рассчитанный на 159 квартир. Строители практически завершили возведение конструктива здания: в двух секциях специалисты уже перекрывают технический этаж, а еще в трех монтируют стены шестого этажа. Монтажники СУ-207 рассчитывают полностью собрать коробку новостройки к концу сентября, после чего на площадку зайдут отделочники.

Параллельно застройщик наращивает темпы на соседних точках площадки, где появятся более крупные объекты. Так, на доме № 3, который будет состоять из 8 подъездов на 297 квартир, рабочие завершают устройство цоколя и уже приступили к монтажу первых этажей. Точно такая же восьмиподъездная многоэтажка со сквозной аркой под генпланом № 2 находится на этапе подготовки фундамента — здесь механизаторы успешно завершили забивку и испытания пробных свай.
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