В Минске 4 сентября прошла конференция «Ключевые вопросы цифровизации рынка риэлтерских услуг», организованная «Образовательные технологии ВЕДА».

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, профессиональный диалог объединил на одной площадке представителей риэлтерского бизнеса, банковского сектора, IT-индустрии и профильных государственных органов для обсуждения технологического будущего отрасли.

Центральной темой дискуссии стало внедрение современных ИТ-решений, среди которых главным инсайдом признали интеграцию искусственного интеллекта в рабочие процессы. О том, как умные алгоритмы способны автоматизировать рутину, оперативно превращая «сырые» массивы данных в готовую аналитику и кратно ускоряя принятие управленческих решений, в своём докладе подробно рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства (НКА) Вероника Соловьёва.

Презентованные технологии наглядно подтверждают статус самого Национального кадастрового агентства как ведущего цифрового игрока и ключевого оператора государственных информационных ресурсов в стране. Под руководством генерального директора Виктории Красовской ведомство продолжает задавать тренды в модернизации сектора, доказывая, что тесная кооперация государства, банковской сферы и бизнеса является сегодня единственным верным путем к созданию открытого, прозрачного и эффективного рынка недвижимости.