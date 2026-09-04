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Экономика РБ
В МИНСКЕ ОБСУДИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЮ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И ИИ
10:57 07.09.2026
В Минске 4 сентября прошла конференция «Ключевые вопросы цифровизации рынка риэлтерских услуг», организованная «Образовательные технологии ВЕДА».
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, профессиональный диалог объединил на одной площадке представителей риэлтерского бизнеса, банковского сектора, IT-индустрии и профильных государственных органов для обсуждения технологического будущего отрасли.
Центральной темой дискуссии стало внедрение современных ИТ-решений, среди которых главным инсайдом признали интеграцию искусственного интеллекта в рабочие процессы. О том, как умные алгоритмы способны автоматизировать рутину, оперативно превращая «сырые» массивы данных в готовую аналитику и кратно ускоряя принятие управленческих решений, в своём докладе подробно рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства (НКА) Вероника Соловьёва.
Презентованные технологии наглядно подтверждают статус самого Национального кадастрового агентства как ведущего цифрового игрока и ключевого оператора государственных информационных ресурсов в стране. Под руководством генерального директора Виктории Красовской ведомство продолжает задавать тренды в модернизации сектора, доказывая, что тесная кооперация государства, банковской сферы и бизнеса является сегодня единственным верным путем к созданию открытого, прозрачного и эффективного рынка недвижимости.
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