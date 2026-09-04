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Экономика РБ


НА МОГИЛЕВЩИНЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


09:51 07.09.2026

Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 31 августа 2026 г. № 38-11 в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 56,912 (в настоящее время – 44,482).

Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 18 мая 2026 г. № 21-18 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» утратило силу.

Правовой акт вступает в силу с 15 сентября 2026 г.
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