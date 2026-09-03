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Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА – ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП
10:53 04.09.2026
Цифровизация услуг для бизнеса – одна из самых востребованных мер поддержки МСП. Об этом заявил 3 сентября 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь в ходе заседания Правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, проходившем под руководством председателя Правления Банка Развития Сергея Столярчука, сообщает пресс-служба Минэкономики.
В центре внимания – создание и развитие информационной системы «Цифровая платформа для субъектов малого и среднего предпринимательства».
Участники заседания рассмотрели ход работ по созданию и развитию Платформы МСП – единого цифрового сервиса, который предоставит предпринимателям доступ к налоговому и бухгалтерскому учёту, электронному документообороту и взаимодействию с государственными органами в онлайн-формате.
«Цифровизация услуг для бизнеса – одна из востребованных мер поддержки МСП. Создание Цифровой платформы для малого и среднего предпринимательства – это последовательное движение к тому, чтобы эта поддержка стала более простой, доступной и адресной», – отметил министр экономики.
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