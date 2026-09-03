За 8 месяцев 2026 года СЗАО «БЕЛДЖИ» произвело 73 673 транспортных средства, общая стоимость которых составила 3,8565 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства.

Выпущенная техника пользуется высоким спросом как за пределами страны, так и у отечественных покупателей. В общей структуре поставок ключевое место заняли зарубежные рынки: на экспорт компания реализовала 42 147 автомобилей на сумму 690 миллионов долларов США.

Параллельно с этим предприятие активно укрепляет позиции и на внутреннем контуре. За этот же период жители и организации Беларуси приобрели 32 916 единиц автотехники, а объем продаж на внутреннем рынке достиг 1,930 млрд рублей.