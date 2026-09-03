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Экономика РБ
КАРАНКЕВИЧ ОЦЕНИЛ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ХИМКОМПЛЕКСА В МОГИЛЕВЕ
09:14 04.09.2026
Заместитель премьер-министра Беларуси провел рабочее совещание в ОАО «Могилевхимволокно», где в центре внимания оказалось возведение комплекса непрерывного производства перекиси водорода и хлората натрия.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в ходе визита вице-премьер оценил текущие темпы работ на стратегически важном для отечественной промышленности объекте. Оценивая промежуточные результаты, Виктор Каранкевич акцентировал внимание на том, что на уровне Главы государства и Правительства приняты все необходимые меры для успешной реализации этого масштабного проекта. Руководство страны создало максимально благоприятные условия, обеспечив стройку финансовой и организационной поддержкой.
Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что дальнейший успех и своевременный запуск объекта напрямую зависят от слаженной работы самого предприятия и всех подрядных организаций, задействованных в строительстве. Мобилизация внутренних ресурсов, жесткая исполнительская дисциплина и четкое взаимодействие всех структур должны стать главными факторами оперативного завершения работ.
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