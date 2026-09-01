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Экономика РБ
МАЗ РАСШИРЯЕТ СЕРВИСНУЮ СЕТЬ В ГРОДНО
17:08 03.09.2026
Минский автомобильный завод расширяет сервисную сеть в Гродно: сегодня официальный статус авторизованного сервисного центра получило предприятие ООО «ГродноРемСервис», сообщает Telegram-канал МАЗа.
Знаковое событие закрепили официально: директор Торгового дома Павел Ершов в торжественной обстановке вручил руководству компании соответствующее свидетельство. Также стороны обсудили перспективы и дорожную карту развития нового сервиса.
«В Гродненской области работает огромное количество техники МАЗ, и спрос на ее качественное обслуживание стабильно высок», — отметил Павел Ершов.
Что это значит для владельцев техники? Теперь на сервисной карте МАЗ появилась еще одна надежная локация, где готовы оказать максимально оперативную и квалифицированную помощь
От планового ТО до сложного ремонта — все работы будут выполняться по строгим стандартам завода-изготовителя, возвращая машины в рейс в кратчайшие сроки.
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