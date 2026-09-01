ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАЗ РАСШИРЯЕТ СЕРВИСНУЮ СЕТЬ В ГРОДНО


17:08 03.09.2026

Минский автомобильный завод расширяет сервисную сеть в Гродно: сегодня официальный статус авторизованного сервисного центра получило предприятие ООО «ГродноРемСервис», сообщает Telegram-канал МАЗа.

Знаковое событие закрепили официально: директор Торгового дома Павел Ершов в торжественной обстановке вручил руководству компании соответствующее свидетельство. Также стороны обсудили перспективы и дорожную карту развития нового сервиса.

«В Гродненской области работает огромное количество техники МАЗ, и спрос на ее качественное обслуживание стабильно высок», — отметил Павел Ершов.

Что это значит для владельцев техники? Теперь на сервисной карте МАЗ появилась еще одна надежная локация, где готовы оказать максимально оперативную и квалифицированную помощь

От планового ТО до сложного ремонта — все работы будут выполняться по строгим стандартам завода-изготовителя, возвращая машины в рейс в кратчайшие сроки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2026
валюта курс
EUR 3.5738
USD 3.0792
RUB 3.5554
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5745 +0.0193
USD 3.0792 +0.0105
RUB 3.5554 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5700
USD 3.0780 3.0830
RUB 3.5100 3.5350
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1585 1.1605
EUR/RUB 101.2000 101.2900
USD/RUB 87.4000 87.6900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line