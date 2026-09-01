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Экономика РБ


РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР В БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ


16:04 03.09.2026

Рынок купли-продажи квартир в Беларуси по итогам августа продемонстрировал разнонаправленную динамику, сообщает пресс-служба Госкомимущества.

Согласно данным Национального кадастрового агентства на 2 сентября, в большинстве крупных городов страны зафиксировано снижение покупательской активности по сравнению с началом лета, однако в отдельных областных центрах спрос продолжил расти. В Минске за прошлый месяц было зарегистрировано 959 сделок с квартирами. Этот показатель уступает результатам июля (1124) и июня (1216). Специалисты отмечают, что текущая статистика неокончательна, так как часть договоров купли-продажи традиционно дорегистрируется в первой половине сентября, что скорректирует итоговые цифры в сторону увеличения. При расчете учитывались только сделки по продаже целых квартир в многоквартирных домах без учета долей в праве собственности.

На этом фоне ситуация в регионах выглядит менее однозначно. Лидером по числу сделок среди областных центров остался Гродно, где было оформлено 226 договоров, несмотря на снижение после пикового июля (281 сделка). Практически вплотную к нему приблизился Витебск, где продажи растут второй месяц подряд — в августе там зарегистрировано 224 сделки против 216 в июле и 191 в июне. В Гомеле активность сохранилась на высоком уровне (214 сделок), в то время как в Бресте и Могилеве отмечено снижение показателей относительно предыдущих летних месяцев.

Одной из причин перераспределения спроса эксперты называют запуск новой программы льготного кредитования под 1%, которая начала действовать с 10 августа. Данный инструмент мог переключить часть потенциальных покупателей со вторичного рынка на первичный. Поскольку объемы долевого строительства не учитываются в общей статистике агентства, окончательные выводы о состоянии рынка можно будет сделать только после завершения периода дорегистрации всех августовских сделок.
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