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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ
15:48 03.09.2026
В Беларуси с 1 октября 2026 года изменяются правила регистрации в электронной очереди на границе
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», для физических лиц вводится ограничение срока действия договора — 30 календарных дней с момента оплаты.
В течение этого периода гражданам необходимо предпринять одно из трех действий, иначе услуга аннулируется без возврата средств: предоставить транспортное средство, указанное при оплате, непосредственно в зону ожидания; полностью завершить процедуру онлайн-регистрации автомобиля через личный кабинет пользователя; официально обратиться с заявлением о возврате денежных средств (строго до истечения 30-дневного срока действия договора).
Актуализированный порядок регистрации в системе электронной очереди будет размещен на официальном сайте и вступит в силу с 1 октября 2026 года.
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