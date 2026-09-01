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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ


15:48 03.09.2026

В Беларуси с 1 октября 2026 года изменяются правила регистрации в электронной очереди на границе

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», для физических лиц вводится ограничение срока действия договора — 30 календарных дней с момента оплаты.

В течение этого периода гражданам необходимо предпринять одно из трех действий, иначе услуга аннулируется без возврата средств: предоставить транспортное средство, указанное при оплате, непосредственно в зону ожидания; полностью завершить процедуру онлайн-регистрации автомобиля через личный кабинет пользователя; официально обратиться с заявлением о возврате денежных средств (строго до истечения 30-дневного срока действия договора).

Актуализированный порядок регистрации в системе электронной очереди будет размещен на официальном сайте и вступит в силу с 1 октября 2026 года.
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