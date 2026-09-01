В Беларуси с 1 октября 2026 года изменяются правила регистрации в электронной очереди на границе

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», для физических лиц вводится ограничение срока действия договора — 30 календарных дней с момента оплаты.

В течение этого периода гражданам необходимо предпринять одно из трех действий, иначе услуга аннулируется без возврата средств: предоставить транспортное средство, указанное при оплате, непосредственно в зону ожидания; полностью завершить процедуру онлайн-регистрации автомобиля через личный кабинет пользователя; официально обратиться с заявлением о возврате денежных средств (строго до истечения 30-дневного срока действия договора).

Актуализированный порядок регистрации в системе электронной очереди будет размещен на официальном сайте и вступит в силу с 1 октября 2026 года.