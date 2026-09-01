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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ВУЗОВ


14:53 03.09.2026

Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность физического воспитания молодежи. Соответствующее поручение было дано министру образования Андрею Иванцу во время доклада, посвященного старту нового учебного года, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что текущий уровень подготовки школьников не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к будущим специалистам и защитникам страны. «Школа пока в физическом отношении недорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент хоть улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении», — подчеркнул президент.

Данное требование увязывается с общим запросом на повышение качества человеческого капитала. В ходе доклада были озвучены данные о готовности системы образования к работе: в настоящее время функционируют 2,6 тыс. школ, где обучаются более одного миллиона учащихся. При этом Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что укрепление здоровья детей должно идти параллельно с решением вопросов материально-технического обеспечения учреждений, создавая комплексный подход к развитию подрастающего поколения.
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