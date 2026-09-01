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Экономика РБ


БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ИЮЛЬ ВЫДАЛ 150,5 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


14:41 03.09.2026

УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за август 2026 года выдано 150 587 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 130 120 разрешений (86,4% от общего количества).

В отношении электромобилей оформлено 3 960 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 7 046 разрешений.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 3 783 автовладельца. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 1 262 разрешения в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 13.0% транспортных средств (20 665) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (30 175 несоответствий).

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 514 электромобилей выявлены 44 неисправности, в том числе по внешним световым приборам – 12, тормозным системам – 11, колесам и шинам – 10, рулевому управлению – 5, элементам комплектации транспортных средств – 4, элементам ходовой части – 2.
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