Александр Лукашенко обозначил жесткие сроки приведения школьной инфраструктуры в нормативное состояние. На встрече с министром образования Андреем Иванцом глава государства поручил не переносить накопленные проблемы на 2027 год, сообщает пресс-служба президента.

«Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть. Если кто-то чего-то не понимает, вовремя докладывай. В 2027 год не тащи эти проблемы, их надо решить сейчас», — поставил задачу президент.

Министр образования сообщил, что в текущем году завершается трехлетний план модернизации учреждений образования. За этот период капитальный ремонт проведен более чем в 300 школах. По словам Андрея Иванца, региональные власти понимают поставленную задачу и ответственно подходят к ее выполнению.