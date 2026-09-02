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Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА $1,048 МЛРД
11:05 03.09.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2026 года составили $ 15,2433 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В августе 2026 года золотовалютные резервы выросли на $1,0478 млрд. после роста в июле 2026 года на $36,9 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в августе увеличилась с $6,9837 млрд. до $7,9135 млрд. Активы в иностранной валюте за август выросли на $108,7 млн. и на 1 сентября 2026 года составили $5,9176 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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