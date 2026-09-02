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Экономика РБ


СЗАО «БЕЛДЖИ» ПОСТАВИЛО ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ


10:43 03.09.2026

Завод «БЕЛДЖИ» в августе обновил исторический рекорд. На внутреннем рынке было реализовано свыше 6500 автомобилей BELGEE и Geely. Всего за месяц продажи взлетели примерно на 16% и достигли нового максимума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, спрос на автомобили белорусского производства стабильно растет с начала года. Всплеск пришелся на июль, когда продажи увеличились почти на 30%. В августе рост продолжился, прибавив еще 16% в сравнении с предыдущем месяцем.

Лидером рынка вновь стал кроссовер BELGEE X50+, на который в августе пришлось более 1750 сделок в Беларуси. Несмотря на то, что модель стартовала ближе к концу апреля, на сегодня реализовано уже более 5100 автомобилей. Рекорд в августе поставил и седан BELGEE S50 – свыше 1300 проданных автомобилей только на внутреннем рынке.

В Беларуси рекордно вырос спрос и на «зеленый транспорт». Впервые завод «БЕЛДЖИ» реализовал в стране более 2150 электромобилей и гибридов. Триумфатором оказался Geely EX2, который в августе выбрали более 1100 белорусов.

«В Беларуси сейчас устанавливаются новые рекорды продаж автомобилей – такого масштаба еще не было. Спрос растет на всем белорусском рынке, но в первую очередь на модели белорусского производства. Традиционно популярны бензиновые седаны и кроссоверы, особенно BELGEE X50+, который стал фаворитом этого года. Но интерес усилился и к электромобилям, которые сейчас пользуются народной поддержкой. Потребителям нужны инновационные, комфортные и при этом доступные автомобили», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Рекордные объемы продаж на заводе связывают с расширением модельного ряда, гибкой ценовой политикой и доступными финансовыми программами. Большую роль сыграли банковские программы. Причем их роль возрастет еще больше, так как с 1 сентября на автомобили BELGEE стали доступны льготные кредиты от 0,01% годовых на срок до 10 лет. Кредитные условия улучшились и для Geely EX2: теперь электромобиль можно приобрести в кредит от 0,01% годовых с авансом от 10% сроком до 10 лет.

На заводе под Борисовом готовятся расширять и углублять производство. На территории СЗАО «БЕЛДЖИ» возводят цех штамповки площадью более 5000 «квадратов». На нем будут выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали.
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