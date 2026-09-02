Органы прокуратуры Витебской области совместно с сотрудниками Витебской областной и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь провели комплекс надзорных мероприятий, направленных на проверку соблюдения законодательства при ведении лесохозяйственной деятельности на территории региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Витебской области, в ходе проверочных мероприятий выявлены существенные нарушения требований законодательства, регламентирующего учет и хранение древесины, заготовленной в лесном фонде.

По результатам обследования мест рубок за 2023-2025 годы на лесосеках Городокского, Лиозненского, Оршанского, Ушачского и Богушевского лесхозов выявлена невывезенная древесина в заготовленном виде – ее объем составил свыше 3,8 тыс. куб. м. В Верхнедвинском и Шумилинском лесхозах зафиксирован вывоз древесины с мест рубок с нарушением установленных законодательством сроков – объем превысил 460 куб. м.

В 25 лесничествах установлены не единичтные случаи несоблюдения требований законодательства о ежедневном учете древесины, вывезенной на промежуточные лесопромышленные склады, в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). В ряде случаев сведения, внесенные в ЕГАИС в части объемов, пород и сортимента древесины, не соответствовали фактическому наличию лесоматериалов в местах хранения.

Выявлены факты неправомерного размещения заготовленной древесины – в нарушение ст.87 Кодекса о земле складирование осуществлялось не только в границах лесного фонда, но и за его пределами – на сельскохозяйственных полях, в придорожных полосах автомобильных дорог и на иных территориях, не предназначенных для хранения лесоматериалов. В частности, в Толочинском районе лесхоз разместил лесопромышленные склады на луговых землях районного крестьянского (фермерского) хозяйства, а также в придорожной полосе на небезопасном расстоянии от автомобильной дороги, что создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

Кроме того, установлены нарушения порядка и сроков проведения освидетельствования лесосек. Также не осуществлялись мероприятия по защите заготовленной деловой древесины хвойных пород (ели, сосны) с применением инсектицидов, что влечет риски порчи лесоматериалов и снижения их товарной ценности.

По итогам проведенных надзорных мероприятий прокурорами на местах внесено 14 актов надзора, направлено 29 поручений о подготовке дел об административных правонарушениях. К различным видам ответственности привлечено 18 лиц.

Прокуратура Витебской области направила представление в Витебское лесохозяйственное объединение.

Исполнение актов прокурорского надзора находится на контроле ведомства.