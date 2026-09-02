МТС продолжает развивать Виртуальную АТС и представляет два уникальных инструмента для повышения эффективности коммуникаций: индивидуальную подпись исходящих вызовов и автоматическую смену номеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые функции уже доступны корпоративным клиентам и призваны решить главные проблемы обзвонов — низкую дозваниваемость, блокировки спам-фильтрами и недоверие к незнакомым номерам.

Индивидуальная подпись на экране клиента

Визитка ВАТС — это простой способ сделать каждый звонок частью клиентского опыта и выделиться на фоне конкурентов, чьи номера выглядят как спам. Вместо незнакомого номера при входящем вызове абонент сможет видеть название компании. Это работает как цифровая визитная карточка: бренд идентифицируется мгновенно, без необходимости отвечать на звонок, чтобы понять, кто звонит.

Как это помогает бизнесу:

• Рост дозваниваемости. Клиенты гораздо чаще берут трубку, когда видят знакомое название компании, а не случайный номер. Это особенно критично для отделов продаж, где каждый пропущенный звонок — потерянный лид.

• Укрепление доверия и узнаваемости бренда. Каждый исходящий звонок становится дополнительным касанием с клиентом, работающим на имидж компании.

• Повышение эффективности «холодных» обзвонов. При работе с новой клиентской базой подпись компании на экране снимает барьер недоверия и увеличивает конверсию в разговоры.

Смена номера при исходящих вызовах

Карусель ВАТС — это автоматическая ротация номеров из пула доступных. Инструмент можно гибко настраивать для отдельных сотрудников и целых подразделений, добавляя в ротацию только те номера, которые не используются в других сценариях.

Как это помогает бизнесу:

• Обход спам-фильтров и сотовых блокировок. Когда с одного номера совершается много исходящих вызовов, антиспам-системы могут начать помечать его как нежелательный. Решение МТС распределяет нагрузку между номерами, и каждый из них используется реже.

• Повышение дозваниваемости. В комплексе с другими инструментами технология ротации номеров позволяет довести долю успешных соединений до максимума.

• Эффективная работа с «холодной» базой. При массовых обзвонах клиенты реже отмечают номера как спам, а значит — чаще отвечают на звонки. Компания не теряет контакты и увеличивает результативность кампаний.

Оба инструмента дополняют обширный функционал Виртуальной АТС, помогая компаниям организовать современную телефонию без капитальных затрат на оборудование и объединяя все телефоны компании в единую сеть. Первые 7 дней для всех новых пользователей действует бесплатный тестовый период.

О сервисе:

Виртуальная АТС позволяет бизнесу автоматизировать телефонию и минимизировать потери клиентов из-за пропущенных звонков. С ее помощью компании могут не только сократить количество пропущенных вызовов, но и за пару кликов настроить стабильную интеграцию с CRM-системами, анализировать статистику как через компьютер, так и в мобильном приложении. Узнать подробнее про Виртуальную АТС можно здесь.