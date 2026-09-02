Экономика РБ

СНОПКОВ ОЦЕНИЛ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

09:47 03.09.2026 Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков ознакомился с ходом подготовки ввода в эксплуатацию первой очереди мультимодального железнодорожного терминала в индустриальном парке "Великий камень". Как сообщает пресс-служба Правительства, первый заместитель премьер-министра оценил работу центра комплексного обслуживания "Одна станция" и его цифровой платформы Onestation. Во время посещения инновационного центра обсуждались вопросы совершенствования законодательства о парке, строительства инфраструктуры, деятельности резидентов и развития стартапов в парке. Особое внимание - реализации крупнейших инвестиционных проектов. Николай Снопков посетил ряд предприятий парка в сфере машиностроения, медицины, новых материалов, а также ознакомился с ходом подготовки ввода в эксплуатацию первой очереди мультимодального железнодорожного терминала в парке.