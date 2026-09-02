На факультете механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии состоялось торжественное открытие брендированной лаборатории конструкций тракторов BELARUS и виртуальных систем управления. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА Владимир Гусаров.

«Новая учебная аудитория появилась благодаря сертификату Минского тракторного завода, подаренному нашему вузу к 185-летнему юбилею.Раньше в аудитории студентам преподавали теорию, а практику — в полях. А в этой лаборатории внедряется новая модель обучения — это теория, которую можно, как говорится, пощупать руками: виртуальная кабина трактора, виртуальная реальность по комплектованию техники. На наших выпускников большой спрос в сельхозорганизациях: три заявки на одного человека. Современный инженер должен быть «агронавтом» по аналогии с космонавтом, ведь современная сельхозтехника зачастую напоминает космический корабль. Отрадно, что производители вкладываются в подготовку специалистов, которым предстоит управлять и обслуживать технику. Мы признательны МТЗ за содействие по внедрению современных технологий в учебный процесс», — отметил Владимир Гусаров.

Особое внимание привлекают высокоинтеллектуальные симуляторы виртуальной реальности, позволяющие будущим инженерам оттачивать мастерство прямо в аудитории. В частности, класс оснащен интерактивной кабиной трактора BELARUS 3522, VR-тренажерами по агрегатированию с сельскохозяйственными орудиями. Кроме того, в качестве наглядных пособий здесь установлены серийные модели тракторной техники BELARUS 922, 320, 82.1, трансмиссия BELARUS 1221. В ближайшее время добавятся узлы и агрегаты серийного энергонасыщенного BELARUS 3522.

Как сообщил декан факультета механизации сельского хозяйства, занятия в лаборатории будут проводиться не только для студентов, но и для слушателей института повышения квалификации и переподготовки кадров БГСХА. В торжественной церемонии открытия брендированной лаборатории конструкций тракторов BELARUS и виртуальных систем управления приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь Виталий Кулак, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по идеологической работе и социальному развитию Владимир Пискижев, ректор БГСХА Виталий Великанов.

В своем выступлении Владимир Пискижев подчеркнул, что МТЗ готов поддерживать БГСХА, ведь именно здесь куются кадры, от которых зависит продовольственная безопасность страны.