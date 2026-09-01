Премьер-министр Александр Турчин отметил позитивные тенденции в экономике в беседе с журналистами по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба Правительства.

"Определенный оптимизм в экономике есть. И рост ВВП за 7 месяцев, и мы видим тенденции до конца текущего года. Фактически все отрасли экономики вышли в позитивную и положительную динамику. Думаю, что позитивные тенденции в экономике будут продолжаться. Мы с осторожным оптимизмом смотрим на окончание текущего года и начало следующего. Ситуация в экономике сложная, но управляемая. Мы видим, что надо делать. Думаю, что все перспективы успешно закончить этот год у нас есть", - отметил Александр Турчин.

Глава Правительства отметил непростую ситуацию с логистикой. "Сегодня события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего на экспортных поставках. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты. Возникают сложности. Но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Возникающие сложности держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений", - подчеркнул премьер-министр.