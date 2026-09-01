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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ С ДОКЛАДОМ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ


15:14 02.09.2026

Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сообщает пресс-служба президента.

Главе государства было доложено о ключевых итогах уборочной кампании и текущих полевых работах. В частности, зерновые и зернобобовые культуры в стране убраны уже на 99,8% площадей. Общий намолот с учетом рапса превысил 9,1 миллиона тонн.

Параллельно с завершением сбора урожая белорусские аграрии активно ведут осенний сев под урожай будущего года. Профильному министерству предстоит засеять озимыми зерновыми культурами 1,5 миллиона гектаров, а также разместить более 450 тысяч гектаров озимого рапса. Александр Лукашенко установил жесткие сроки для этих работ, поставив задачу завершить сев максимум до 5 октября. При этом Президент обратил особое внимание на необходимость своевременной уборки соломы с полей, а также на обеспечение качества вспашки почвы со строгим соблюдением всех технологических требований.

Одновременно с осенним севом в республике развернулась уборка овощей, включая картофель и сахарную свеклу. В центре внимания Главы государства оказался вопрос закладки нового урожая в стабилизационные фонды для обеспечения продовольственной безопасности страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что государственный заказ должен быть выполнен в полном объеме до 15 ноября. В свою очередь руководитель Минсельхозпрода Юрий Горлов заверил, что все обязательства будут выполнены точно в установленный срок.
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