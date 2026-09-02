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Экономика РБ
ТУРЧИН ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ АРЕНДНЫМ ЖИЛЬЕМ
14:06 02.09.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин поручил ускорить обеспечение молодых специалистов арендным жильем. В рамках рабочего совещания по вопросам жилищного строительства было принято решение существенно нарастить объемы возведения арендных квартир, сообщает пресс-служба Правительства.
К этой работе планируют активно привлекать предприятия реального сектора экономики. Особый акцент глава правительства сделал на поддержке молодых семей, а также востребованных кадров, прибывающих на свои первые рабочие места. Александр Турчин потребовал в кратчайшие сроки вовлечь в оборот все пустующие арендные площади и четко определить требования к качеству такого жилья, чтобы гарантировать молодежи комфортные условия для жизни.
Кроме того, на контроле Совмина остается вопрос наведения порядка в учете граждан, нуждающихся в предоставлении арендных квадратных метров.
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