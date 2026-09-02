ОАО «Доломит» обязуется за четыре года поставить аграриям 6 миллионов тонн доломитовой муки для известкования кислых почв, при этом ежегодный объем государственного заказа вырастет до 1,5 миллиона тонн. Об этом сообщает портал vitbichi.by

Такая господдержка поможет предприятию пройти сложный период комплексной модернизации, направленной на повышение эффективности деятельности и экологическое оздоровление производства.

Объемы ежегодной поставки доломитовой муки для нужд АПК в 2027–2030 годах определены постановлением Совета Министров № 416, подписанным 17 августа. Документ также предусматривает источники финансирования работ по известкованию почв (республиканский и местные бюджеты), определяет параметры обновления сельхозорганизациями парка техники, необходимой для внесения доломитовой муки, и регулирует вопросы ценообразования, в том числе доломитовой продукции.

В результате ОАО «Доломит» получает дополнительные возможности планировать свою деятельность за счет прогнозируемого и устойчивого потока продаж, а также авансирования поставок, что позволит избежать перебоев в финансировании.

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