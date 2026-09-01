В Беларуси к Дожинкам-2026 выпустили эксклюзивную коллекцию повседневных товаров под названием «Спадчына».

Специальный выпуск, приуроченный к осени-2026, связывает наше национальное наследие с повседневной жизнью, доступен каждому и появится на полках магазинов по всей стране в сети «Три цены» с 1 сентября. Рассказываем, что вошло в линейку и почему на неё стоит обратить внимание.

“Наш проект ориентирован на осеннюю культурную повестку страны, масштабный праздник урожая и концепцию наследия в контексте современной жизни. Мы постарались создать целую историю через необыкновенную линейку с белорусскими мотивами, в которую вошли предметы для дома, учебы, декора, рассчитанные на повседневное пользование, и надеемся, что она станет для белорусов частью повседневной жизни и эксклюзивным сувениром для гостей страны”, — комментируют такую идею в сети.

Главная идея проекта — увидеть культурное наследие не только как прошлое, но и как часть повседневности. Новая необычная линейка объединила товары для дома, учебы и декора, а также аксессуары и элементы повседневного быта. В её ассортимент вошли посуда и кухонный текстиль, предметы декора, блокноты, пазлы, шопперы, украшения и даже аксессуары для волос. Таким образом традиционные белорусские мотивы легко адаптируются под современный быт, а вещи не воспринимаются музейным экспонатом о культурном наследии, но и полезны в быту: поддерживают уют в интерьере, создают комфорт в повседневных делах, а главное — доступны каждому.

В линейке есть товары даже до 1 BYN (к примеру, общие тетради из серии “Спадчына” с обложками из белорусских сказок), стильная современная косметичка с васильковым принтом стоит всего 11.90 BYN, а красивая посуда с белорусскими мотивами (чашки, салатницы, тарелки и т.д.) в пределах 10 BYN за единицу. При этом в коллекции можно найти даже тематические салфетки для сервировки стола.

Интересно, что старт продаж линейки «Спадчына» совпал с проведением Дожинок-2026, а сама коллекция неразрывно связана с Годом белорусской женщины. В предметах подчеркивается связь поколений, присутствуют нотки этнокультурной памяти, выполненные на современном языке дизайна, а также, как и на празднике “Дожинки”, показан труд народа и щедрость белорусской природы.

Коллекция включает вещи, которые дают отсылку к Году белорусской женщины, чтобы помогать белорусским хозяюшкам не просто создавать уют в быту, но и выражать индивидуальность и подчеркнуть красоту повседневных деталей. При этом «Спадчына» рассчитана на широкий круг потребителей. Ее точно оценят те, кто близок к белорусской культуре, современному дизайну, хочет наполнять привычные предметы смыслом, а также ценит семейные традиции и любовь к Родине.

Оригинальную осеннюю линейку разработала собственная команда белорусской сети магазинов товаров для дома, семьи и повседневной жизни “Три цены”, поэтому она получилась действительно аутентичной, без стереотипов и навязчивых клише. В первую очередь учитывались интересы покупателей и повседневные потребности белорусских семей в современном быту — от сервировки стола на праздники до повседневных покупок и подарков близким..

Товары можно приобрести с 1 сентября на полках всех магазинов сети “Три цены”, а также предусмотрен удобный способ оформить их онлайн в интернет-магазине 3ceni.by.

Этот проект подчеркивает роль локальных брендов в сохранении культурной идентичности и поддержке отечественного производства, а в сети создатели надеются, что такая идея даст толчок и другим брендам страны использовать подход к культурному наследию как к источнику идей для современного дизайна — в духе балансирования между традицией и нуждами сегодняшнего дня.

Справочно: «Три цены» — белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи и повседневной жизни с ассортиментом более 10 тысяч товаров, которая помогает семьям быстро и выгодно находить всё для ежедневных «надо» — от самого необходимого до особенных находок, которые приносят радость. На данный момент сеть насчитывает более 350 фирменных магазинов в 156 городах Беларуси, а также активно развивается в России. Коллекция «Спадчына» продолжает подход сети, делая предметы с белорусским характером доступной частью обычной жизни. Близко. Доступно. По-белорусски.