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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ОСТАЕТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
12:47 02.09.2026
Инвестиционная активность промпредприятий Беларуси остается на высоком уровне. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в августе текущего года, передает пресс-служба экономического ведомства.
Согласно исследованию, ключевыми направлениями использования капитала являются обновление (74 %) и расширение (33 %) производственных мощностей. Также растут вложения в ресурсосбережение и снижение трудовых издержек: в августе в эти направления инвестировали 21% и 18 % компаний соответственно.
Прогнозная оценка инвестиционной активности носит оптимистичный характер. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 19 % руководителей, 71% – сохранение текущего уровня.
О повышении либо сохранении объемов выпуска сообщили 64 % респондентов, 70 % отметили рост либо стабильную динамику спроса.
Увеличилась доля ответов о сокращении запасов готовой продукции – до 38 %.
Средний период обеспеченности предприятий заказами третий месяц подряд остается неизменным – 2,9 месяцев.
Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости: о росте численности работников сообщило 12 % опрошенных.
В краткосрочной перспективе половина топ-менеджеров рассчитывают на сохранение объемов выпуска продукции, 37 % – на его рост. Сохранение текущего уровня спроса прогнозируют 57 % опрошенных, 32 % респондентов – его увеличение. Подавляющее большинство руководителей (91 %) намерены сохранить либо увеличить численность работников.
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