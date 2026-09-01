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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ОСТАЕТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ


12:47 02.09.2026

Инвестиционная активность промпредприятий Беларуси остается на высоком уровне. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в августе текущего года, передает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно исследованию, ключевыми направлениями использования капитала являются обновление (74 %) и расширение (33 %) производственных мощностей. Также растут вложения в ресурсосбережение и снижение трудовых издержек: в августе в эти направления инвестировали 21% и 18 % компаний соответственно.

Прогнозная оценка инвестиционной активности носит оптимистичный характер. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 19 % руководителей, 71% – сохранение текущего уровня.

О повышении либо сохранении объемов выпуска сообщили 64 % респондентов, 70 % отметили рост либо стабильную динамику спроса.

Увеличилась доля ответов о сокращении запасов готовой продукции – до 38 %.

Средний период обеспеченности предприятий заказами третий месяц подряд остается неизменным – 2,9 месяцев.

Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости: о росте численности работников сообщило 12 % опрошенных.

В краткосрочной перспективе половина топ-менеджеров рассчитывают на сохранение объемов выпуска продукции, 37 % – на его рост. Сохранение текущего уровня спроса прогнозируют 57 % опрошенных, 32 % респондентов – его увеличение. Подавляющее большинство руководителей (91 %) намерены сохранить либо увеличить численность работников.
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