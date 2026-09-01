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Экономика РБ
«БЕЛАВИА» И RED WINGS РАСШИРЯЮТ ГЕОГРАФИЮ ПОЛЕТОВ
12:39 02.09.2026
Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» и российская авиакомпания Red Wings объявили о расширении партнерства в рамках действующего код-шерингового соглашения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Белавиа», благодаря этому решению пассажиры получили новые варианты для путешествий между Беларусью и регионами России, а также удобные стыковочные маршруты по единому билету.
На первом этапе расширения программы для клиентов «Белавиа» открылась продажа билетов на прямые рейсы из Минска в Самару, Челябинск, Пермь и обратно, где оперирующим перевозчиком выступает авиакомпания Red Wings. Развитием этого сотрудничества стали новые транзитные возможности: теперь из Минска можно отправиться в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург с пересадкой в Екатеринбурге. На данных стыковочных маршрутах перелет до Екатеринбурга обеспечивает «Белавиа», а последующий сегмент пути выполняет российская авиакомпания.
Главным преимуществом обновленного соглашения для пассажиров стало внедрение единого билета, который позволяет оформлять и планировать всю поездку сразу, без необходимости отдельно выкупать каждый сегмент. Билеты на все новые прямые и трансферные направления уже поступили в продажу — их можно приобрести на официальных сайтах обоих перевозчиков, в авиакассах и у агентов.
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