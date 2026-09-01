Ведущий производитель городского электрического транспорта «БКМ Холдинг» откроет свои двери для всех желающих в субботу, 12 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба Минпрома.

Минчане и гости столицы получат уникальную возможность заглянуть за кулисы предприятия и увидеть, как создается современный электротранспорт. Организаторы обещают масштабную программу, которая позволит гостям детально познакомиться с особенностями высокотехнологичного производства.

Главной частью мероприятия станут познавательные экскурсии по цехам завода, где посетителям наглядно продемонстрируют все этапы сборки инновационного транспорта. Параллельно на территории развернется выставка современной техники, на которой можно будет вблизи рассмотреть передовые модели экологических машин. Помимо этого, для взрослых и детей подготовлены различные интерактивные зоны, конкурсы и развлекательные площадки.

Посетить праздничные мероприятия можно будет с 10:00 до 14:30 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2. Вход для всех категорий посетителей свободный.