ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ ОБСУДИЛИ НА БАЗЕ ОАО «СТАНКОГОМЕЛЬ»


12:23 02.09.2026

На «СтанкоГомеле» в рамках семинара-совещания с участием заместителя министра промышленности Дениса Бакея обсудили перспективы развития станкостроения в Беларуси, расширение ассортимента выпускаемой продукции предприятиями отрасли и активизацию практического взаимодействия с промышленными организациями, сообщает корреспондент «Трактор.бел».

Мероприятие прошло под эгидой управляющей компании ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» холдинга «Белорусская станкостроительная компания» с целью выстраивания единой технологической экосистемы отрасли. Участники совещания разобрали порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, перспективы и потребности в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах на ближайшие годы, определили ключевые направления для совместных разработок.

Кроме того, для гостей была организована презентация возможностей предприятий отрасли по расширению линейки продукции и услуг, а также ознакомительная экскурсия с производственными мощностями ОАО «СтанкоГомель», современным оборудованием и возможностями для реализации новых проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2026
валюта курс
EUR 3.5512
USD 3.0629
RUB 3.5525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5519 +0.017
USD 3.0629 +0.0051
RUB 3.5525 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5460 3.5500
USD 3.0660 3.0700
RUB 3.5050 3.5150
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1595
EUR/RUB 100.5000 101.0900
USD/RUB 87.2000 87.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line