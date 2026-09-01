На «СтанкоГомеле» в рамках семинара-совещания с участием заместителя министра промышленности Дениса Бакея обсудили перспективы развития станкостроения в Беларуси, расширение ассортимента выпускаемой продукции предприятиями отрасли и активизацию практического взаимодействия с промышленными организациями, сообщает корреспондент «Трактор.бел».

Мероприятие прошло под эгидой управляющей компании ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» холдинга «Белорусская станкостроительная компания» с целью выстраивания единой технологической экосистемы отрасли. Участники совещания разобрали порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, перспективы и потребности в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах на ближайшие годы, определили ключевые направления для совместных разработок.

Кроме того, для гостей была организована презентация возможностей предприятий отрасли по расширению линейки продукции и услуг, а также ознакомительная экскурсия с производственными мощностями ОАО «СтанкоГомель», современным оборудованием и возможностями для реализации новых проектов.